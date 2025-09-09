Трамп назвал домашнее насилие простой ссорой между мужем и женой

Президент США Дональд Трамп предложил не расценивать домашнее насилие в официальной статистике преступности, назвав это «небольшой ссорой с женой». Об этом он заявил, выступая в Вашингтонском музее Библии, передает The New York Times.

Республиканец заговорил об этом, когда обсуждал меры своей администрации по борьбе с преступностью в Вашингтоне.

В прошлом месяце Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Колумбия, чтобы федеральные власти взяли под свой контроль работу полиции в Вашингтоне. Туда была направлена национальная гвардия для помощи местным правоохранительным органам в борьбе с городской преступностью.

Выступая в музее Библии, Трамп заявил, что принятые им меры позволили полностью искоренить преступность в округе.

«Преступности нет... Преступность снизилась на 87 процентов»», — сказал американский лидер.

По данным газеты NYT, только за 7 сентября в Вашингтоне зафиксировано шесть угонов транспортных средств, два нападения с применением смертоносного оружия, четыре ограбления и более 30 случаев краж.

Ранее Трампу дали совет после одного заявления Путина.