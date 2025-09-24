В Анапе ревнивый турист напал на жену после обещания развестись

В Анапе туриста задержали за нападение на супругу из ревности

Турист из Москвы стал фигурантом уголовного дела после нападения на супругу в Анапе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Витязево. По данным следствия, 40-летний мужчина снял жилье вместе с супругой. В какой-то момент муж приревновал жену, сама женщина пообещала развестись.

Недовольный ситуацией москвич схватился за кухонный нож и нанес возлюбленной множественные удары, часть из которых пришлись по голове и шее. После нападения женщина не выжила.

«Владелец жилья, увидев произошедшее, вызвал на место экстренные службы», – сообщается в публикации.

В результате москвича задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Сейчас фигурант находится под стражей. Специалисты проводят все необходимые экспертизы и другие мероприятия.

До этого в Череповце мужчина поджег бывшую супругу из ревности. Заметив ее профиль на сайте знакомств, бывший возлюбленный потребовал удалить его, после чего облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Пострадавшая выжила.

Ранее россиянин жестоко отомстил бывшей жене, отказавшейся возобновить отношения.