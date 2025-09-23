Ревнивый россиянин увидел экс-жену на сайте знакомств и поджег ее во время ссоры

В Череповце мужчину осудили за поджог экс-супруги

Суд вынес приговор ревнивцу, который поджег свою супругу в Череповце. Об этом сообщает управление СК РФ по Вологодской области.

Инцидент произошел в арендованной квартире на Юбилейной улице, где бывшие супруги проживали вместе после развода. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 57-летний фигурант стал испытывать ревность к женщине.

Причиной агрессии, по данным СМИ, послужила ее страница на сайте знакомств. Череповчанин потребовал, чтобы экс-супруга удалила профиль.

Мужчина схватил канистру, облил женщину, и поджег. Несмотря на тяжелое состояние, женщина смогла выбраться и попросить помощи.

«В результате противоправных действий злоумышленника, огнем уничтожены квартира и находящееся в ней имущество, принадлежавшие собственнику», – сообщается в публикации.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело. Фигуранта приговорили к восьми годам лишения свободы. Помимо этого, он выплатить компенсацию хозяину квартиры за причиненный вред.

