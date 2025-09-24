На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин жестоко отомстил бывшей жене, отказавшейся возобновить отношения

В Железногорске мужчина поджег квартиру экс-супруги за ее отказ вернуться к нему
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Житель Железногорска попал под уголовное преследование после того, как поджег квартиру бывшей жены, где она проживала с их совместными детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Курской области.

Правоохранители рассказали, что в дежурную часть поступила информация о пожаре в квартире на улице Дружбы. Когда наряд прибыл на место ЧП, там уже работали пожарные. 36-летняя владелица квартиры, которая успела покинуть помещение после начавшегося возгорания, обвинила в случившемся бывшего супруга.

«46-летний мужчина находился около подъезда и не стал отрицать своей причастности к преступлению. Выяснилось, что, в состоянии сильного алкогольного опьянения, он позвонил супруге и начал угрожать поджогом, если она с детьми не вернется. Услышав отказ, фигурант привел угрозу в исполнение», — рассказали в полиции.

Завившись к бывшей жене, мужчина поджег бумагу на детском матрасе в одной комнате и подушку в другой. Когда огонь распространился, он покинул жилье.

Задержанный причастность к поджогу не отрицал, раскаялся в своих действиях и заявил, что решился на поджог из-за сильного приступа ревности и состояния опьянения.

Вскоре фигурант дела об умышленном повреждении имущества предстанет перед судом.

Ранее в Челябинской области мужчину осудили за поджог дома с беременной сожительницей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами