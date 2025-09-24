Пожарные локализовали возгорание на «Газпром нефтехим Салавате»

МЧС: пожар на «Газпром нефтехим Салавате» локализован после атаки БПЛА

Возгорание, возникшее на предприятии «Газпром нефтехим Салават» после атаки украинских дронов, локализовали усилиями специалистов МЧС. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио начальника пресс-службы управления Андрея Зайцева.

«На установке на предприятии «Газпром нефтехим Салават» пожар локализован на площади 50 квадратных метров. Тушение продолжается», — говорится в сообщении.

18 сентября ВСУ атаковали беспилотниками нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, на нем начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

В последние месяцы украинские военные стали активнее бить по российским НПЗ, на фоне атак появились сообщения о дефиците топлива. Президент Украины Владимир Зеленский называл атаки на энергетическую инфраструктуру России лучшими санкциями и обещал Москве проблемы с топливом ближайшей зимой. Подробности — в материале »«Газеты.Ru».

