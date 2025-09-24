На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Краснодарского края заявил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке ВСУ

Новороссийск днем 24 сентября подвергся чудовищной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), вражеские дроны ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время все службы переведены в режим повышенной готовности. По предварительным данным, погибли три человека, еще двое пострадали.

Кроме того, повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки силами противовоздушной обороны продолжается, написал Кондратьев.

Чиновник призвал жителей Новороссийск сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и, по возможности, оставаться дома.

Глава Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Как сообщили в министерстве обороны России, силы противовоздушной обороны в ночь на 24 сентября сбили 70 украинских беспилотников над регионами России. Ударные БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее беспилотники снова атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии.

