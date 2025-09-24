Россиянина оштрафовали за оправдание терроризма

Житель города Елизово на Камчатке признан виновным в публичном оправдании терроризма в интернете, его оштрафовали. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ России по региону.

Боцман рыбодобывающего предприятия в одном из мессенджеров выразил поддержку праворадикальному украинскому движению.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей и запрета заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений в интернете на два года», — говорится в сообщении.

Прошедшим летом суд в Москве оштрафовал жителя столицы 13 раз за один день за публичную демонстрацию нацистской символики в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что мужчина размещал на личной странице материалы с запрещенной символикой, доступные неограниченному кругу лиц. По каждому из 13 административных протоколов ему назначили штраф в тысячу рублей. Фигурант полностью признал свою вину.

Ранее россиянина оштрафовали почти на 400 тысяч рублей за призывы к терроризму в соцсетях.