Россиянина оштрафовали почти на 400 тысяч рублей за призывы к терроризму в соцсетях

ФСБ: мужчина из Астрахани получил штраф в 380 тысяч за призывы к терроризму

В Астрахани мужчина получил штраф в 380 тысяч рублей за призывы к терроризму в соцсетях. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Уточняется, что речь идет о 50-летнем Сергее Латышеве. Приговор ему вынес Южный окружной военный суд по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Как установили суд и следствие, мужчина разместил в соцсети материалы с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, а также с публичным оправданием терроризма. Противоправную деятельность астраханца выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Помимо штрафа, суд запретил жителю Астрахани заниматься администрированием сайтов в течение трех лет. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

Накануне сообщалось, что жителя Владивостока приговорили к 6,5 года колонии за призывы к смене власти и оправдание теракта, совершенного Дарьей Треповой. По данным суда, обвиняемым является Карабалин Р.Р. 1994 года рождения. Его деятельность в интернете была проверена сотрудниками ФСБ. В результате они зафиксировали несколько публичных обращений, в которых говорилось о смене власти путем разжигания гражданской войны или осуществления военного переворота, следует из материалов дела.

Ранее жителя Хабаровского края осудили на четыре года по делу об оправдании терроризма.