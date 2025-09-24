Пункты временного размещения в Новороссийске развернут на базе лицея

Пункт временного размещения в Новороссийске развернут на базе Технико-экономического лицея. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Кравченко.

«На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения», — сказано в посте главы города.

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам Кравченко, во время атаки дронов Вооруженных сил Украины в городе оказались повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Все службы переведены в режим ЧС. Ведется поиск возможных мест падения обломков беспилотников.

Он добавил, что в результате удара есть пострадавшие, Кравченко пообещал, что им окажут всю необходимую помощь. Кроме того, глава города сообщил, что есть жертвы этой атаки, выразив соболезнования их близким.

24 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны ВСУ. По его словам, вражеские дроны ударили по центру города, в районе гостиницы «Новороссийск».

Ранее украинский беспилотник ударил по парковке в центре Новороссийска.