Украинский беспилотник ударил по парковке в центре Новороссийска

SHOT: украинский БПЛА ударил по парковке в центре Новороссийска
Один из украинских беспилотников во время атаки Новороссийска упал на парковку в центре города, там загорелись машины. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Один из беспилотников прилетел в парковку рядом с жилым домом. Вспыхнули машины», — отмечается в публикации.

По Новороссийску было запущено как минимум пять беспилотников, в районе гостиницы «Новороссийск». Повреждения получили многоэтажки. Два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое пострадали.

На кадрах с места происшествия видно, что на парковке огнем охвачены не менее пяти автомобилей.

Окна и фасады зданий оказались посечены осколками, уточняет Mash.

