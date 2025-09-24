В Армении изучают связь убийства главы общины Паракар с другим делом

СК Армении: убийство оппозиционера Григоряна может быть связано с другим делом

Следственный комитет (СК) Армении изучает несколько версий убийства оппозиционного политика Володи Григоряна в селе Мердзаван. Об этом сообщил журналистам следователь по особо важным делам СК страны Арак Ованнисян, передает ТАСС.

В том числе проверяется версия о том, что гибель главы общины Паракар может быть связана с другим убийством, которое произошло в этом же селе несколько месяцев назад.

Как сообщила пресс-служба МВД Армении, Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии «Гражданский договор», был застрелен ночью 23 сентября. Кроме того, был убит друг политика — сотрудник полиции. Еще один человек получил ранения.

По словам представителя СК Армении, на данный момент следствие по этому делу рассматривает несколько версий.

Премьер-министр страны Никол Пашинян утром осудил убийство и подчеркнул, что расследование должно быть доведено до конца, а преступление раскрыто.

Ранее фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова добавили новое обвинение.