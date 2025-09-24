В Армении убили главу общины Паракар

Глава общины Паракар вблизи Еревана был убит ночью у своего дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Армении.

По данным ведомства, жертвой стал Володя Григорян, представлявший оппозиционную партию «Апрелу Еркир». Кроме него также был застрелен его друг — сотрудник криминальной полиции. Еще один человек получил ранения. По данным МВД Армении, преступление совершил один нападавший, которому удалось скрыться с места происшествия.

Премьер-министр Никол Пашинян утром осудил убийство и подчеркнул, что расследование должно быть доведено до конца, а преступление раскрыто.

Григорян возглавил укрупненную общину Паракар в марте этого года, одержав победу над кандидатом от партии действующего премьер-министра. Он являлся членом оппозиционной партии «Апрелу Еркир», которую возглавляет бывший государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян. В настоящее время он находится в азербайджанской тюрьме.

Ранее экс-чиновник Росимущества был найден мертвым в консульстве Армении.