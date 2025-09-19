На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова добавили новое обвинение

ТАСС: фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова утяжелили обвинение
Фигурантам уголовного дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова добавили новое обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Всем фигурантам, включая гражданина Украины Гедзика Андрея Ярославовича, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, а сам успевший скрыться от следствия украинец объявлен в розыск, в окончательной редакции добавили организацию террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ)», — сообщил источник.

Как уточняется, по новому обвинению фигуранты дела могут получить до 15 лет лишения свободы, а организатору убийства грозит пожизненное наказание. Все задержанные не признают вину. Кроме организации террористического сообщества, им вменяются контрабанда, незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств.

17 декабря 2024 года около 6:00 во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве детонировало взрывное устройство, прикрепленное к самокату. В это время из подъезда вышли начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник майор Поликарпов. Мужчины погибли на месте от полученных травм.

Ранее СК назвал новых фигурантов по делу генерала Кириллова.

