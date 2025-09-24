В Кремле считают попытки ВСУ атаковать Москву пиаром

Москва прекрасно защищена силами противовоздушной обороны (ПВО), а попытки ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлены на «пиар-эффект». Об этом в интервью радио РБК заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены, — ну, это, скорее, носит такой пиар-эффект», — заявил он.

По словам Пескова, украинской стороне было лучше активизировать эти действия перед встречей между президентом США Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении не менее десятка украинских БПЛА, летевших на Москву несколькими волнами утром 23 сентября. Всего за сутки были перехвачены и уничтожены более 40 беспилотников ВСУ. Часть дронов была сбита над Реутовом, где повреждены автомобили, но обошлось без жертв. Из-за атак вводились ограничения в работе Шереметьево, десятки рейсов были перенесены или отменены.

В июне глава города рассказывал, что эффективность систем ПВО, установленных вокруг Москвы, составляет 99,9%. По его словам, системы в других странах не достигли результатов, аналогичных столичным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт назвал «пиар-акцией» налет дронов ВСУ на Москву.