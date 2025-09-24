На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор рассказал о последствиях взрыва газа в доме в Тольятти

Федорищев: жильцы дома в Тольятти, где взорвался газ, вернулись в квартиры
true
true
true

В Тольятти Самарской области ночью 24 сентября произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 5-м этаже дома № 50 на улице Победы. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его информации, спасатели обследовали квартиры, установив, что несущие конструкции дома не повреждены, однако были повреждены межкомнатные перегородки в трех квартирах и остекление 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Тольятти».

Федорищев отметил, что для обеспечения безопасности из здания эвакуировали 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей дежурили два автобуса, а на базе школы № 20 был развернут пункт временного размещения. В настоящее время большинство жильцов уже вернулись домой. Губернатор поблагодарил экстренные службы за слаженную работу.

Взрыв случился ночью 24 сентября. После случившегося горения не было. Всего на месте происшествия работали 60 человек и 21 единица техники. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее в Приморье у административных зданий произошли взрывы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами