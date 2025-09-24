Губернатор рассказал о последствиях взрыва газа в доме в Тольятти

Федорищев: жильцы дома в Тольятти, где взорвался газ, вернулись в квартиры

В Тольятти Самарской области ночью 24 сентября произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 5-м этаже дома № 50 на улице Победы. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его информации, спасатели обследовали квартиры, установив, что несущие конструкции дома не повреждены, однако были повреждены межкомнатные перегородки в трех квартирах и остекление 11 оконных рам в соседних квартирах и подъезде.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Тольятти».

Федорищев отметил, что для обеспечения безопасности из здания эвакуировали 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей дежурили два автобуса, а на базе школы № 20 был развернут пункт временного размещения. В настоящее время большинство жильцов уже вернулись домой. Губернатор поблагодарил экстренные службы за слаженную работу.

Взрыв случился ночью 24 сентября. После случившегося горения не было. Всего на месте происшествия работали 60 человек и 21 единица техники. Причины взрыва устанавливаются.

Ранее в Приморье у административных зданий произошли взрывы.