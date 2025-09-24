На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тольятти произошел взрыв газовоздушной смеси

МЧС: взрыв газовоздушной смеси произошел в многоэтажном доме в Тольятти
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Специалисты ликвидируют последствия хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Тольятти Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

В публикации отмечается, что взрыв произошел на 5-м этаже, последующего горения не возникло.

«В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

17 сентября взрыв произошел в пятиэтажном доме в Ангарске Иркутской области.

По данным МЧС по Иркутской области, в пятиэтажном доме в Ангарске произошел пожар, который уже потушили. Предварительно, к этому привело неосторожное обращение с баллоном с монтажной пеной. Пострадал один мужчина — он получил ожоги.

15 сентября в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее в Приморье у административных зданий произошли взрывы.

