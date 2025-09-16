В Приморье у административных сооружений произошли взрывы

Несколько взрывов, вызванных использованием газового оборудования, прогремели вблизи административных зданий во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

По данным антитеррористической комиссии Приморья, утром во вторник, 16 сентября, у въезда в поселок Щитовая (со стороны бухты Шамора) было замечено скопление пожарной и другой спецтехники экстренных служб. Причиной стала ситуация в районе административных зданий с автопарковками: при осмотре установлено, что произошла серия взрывов, вызванных эксплуатацией газового оборудования.

Район происшествия оцепили, движение автотранспорта частично ограничено.

По предварительным сведениям, люди не пострадали, повреждения получили лишь отдельные автомобили.

Накануне в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ангарске повреждения получили 10 квартир. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проведение экспертизы на месте инцидента займет порядка 10 дней. После исследования будет понятно, подлежат ли помещения восстановлению.

Ранее взорвавший газ в доме житель Ступино захотел отменить пожизненный приговор.