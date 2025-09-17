Турагент назвала пять направлений для отдыха россиян осенью

Осенью 2025 года самыми популярными направлениями для отдыха среди россиян остаются Турция и Египет, недельный тур на двоих обойдется отдыхающим в 125-150 тысяч и 120-130 тысяч рублей соответственно. Об этом «Газете.Ru» рассказала генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина.

«Этой осенью у россиян остается несколько направлений, где можно совместить теплую погоду, доступные цены и простые правила въезда. Самый массовый вариант — Турция. В октябре на Анталийском побережье море держит температуру около 24–25 градусов, а воздух — около 27 днем. С ноября купальный сезон постепенно заканчивается, но отели снижают цены, и можно совместить отдых с экскурсиями. Безвизовый режим до 60 дней сохраняется. Пакетные туры на неделю для двоих из Москвы в октябре – ноябре начинаются от 125-150 тысяч рублей. Египет по-прежнему принимает туристов с визой по прилете за 25 долларов в Хургаде и без визы в Шарм-эль-Шейхе. Осенью тут дневная температура около 28–30 градусов, вода держится в районе 26 градусов. Пакетные туры в Египет часто дешевле, чем в Турцию, и инфраструктура заточена под массовый поток отдыхающих. По стоимости неделя отдыха на двоих стартует от 120-130 тысяч рублей», — сказала она.

Адамушкина добавила, что доступными для россиян остаются Вьетнам, Шри-Ланка и Таиланд – путевка на двоих обойдется в 150-200 тысяч рублей. Также туристы могут посетить Ближний Восток, где к концу ноября спадет жара.

«На Ближнем Востоке выделяются Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Оман. В Эмиратах россияне могут находиться без визы до 90 дней, в Катаре действует аналогичный режим, а с июля 2025 года у Омана — безвиз до 30 дней. В Дубае и Дохе в октябре еще жарко — до 35 градусов, но к ноябрю становится комфортнее. В Салале (Оман) сезон завершается, и можно поймать приятную температуру без сильной жары. По цене неделя отдыха в Эмиратах обойдется в среднем 90–130 тысяч рублей, в Катаре — от 145 тысяч рублей, в Омане — от 200 до 300 тысяч рублей в зависимости от уровня отеля», — уточнила турагент.

Эксперт подчеркнула, что высокий уровень сервиса и уединенный отдых россияне могут получить на Мальдивах – цены на такие туры стартуют от 400 тысяч рублей.

«Для тех, кто хочет более уединенного отдыха, остаются Мальдивы. Виза выдается по прилете бесплатно на 30 дней. В октябре – ноябре температура воздуха около 30 градусов, вода в океане — 28. Это направление дороже, чем Египет или Вьетнам, но обеспечивает уникальный формат отдыха. Тур на неделю в бюджетных вариантах стоит около 300 тысяч рублей, а на популярных островных курортах — от 400 тысяч рублей и выше», — отметила она.

