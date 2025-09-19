Стало известно, куда поедут москвичи на осенние каникулы

Жители Москвы стали активнее планировать отдых с детьми на осенних каникулах в сравнении с прошлым годом. Это следует из исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», результаты которого есть в распоряжении «Москвы 24».

Аналитики выяснили, что спрос на поездки за границу с 25 октября по 4 ноября 2025-го вырос на 25%, в числе популярных направлений — Минск, Брест, Дубай, Гродно и Ташкент. Востребованность российских направлений выросла на 5%.

«В топ самых востребованных направлений у туристов из Москвы на каникулы входят Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская область, Татарстан, Московская область, Ставропольский край, Ярославская, Владимирская, Нижегородская и Тульская области», – отметили аналитики.

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина до этого рассказала «Газете.Ru», что осенью 2025 года самыми популярными направлениями для отдыха среди россиян остаются Турция и Египет, недельный тур на двоих обойдется отдыхающим в 125-150 тыс. и 120-130 тыс. рублей соответственно.

