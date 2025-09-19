На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, куда поедут москвичи на осенние каникулы

«Островок»: Минск вошел в число популярных направлений для отдыха москвичей
true
true
true
close
George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

Жители Москвы стали активнее планировать отдых с детьми на осенних каникулах в сравнении с прошлым годом. Это следует из исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», результаты которого есть в распоряжении «Москвы 24».

Аналитики выяснили, что спрос на поездки за границу с 25 октября по 4 ноября 2025-го вырос на 25%, в числе популярных направлений — Минск, Брест, Дубай, Гродно и Ташкент. Востребованность российских направлений выросла на 5%.

«В топ самых востребованных направлений у туристов из Москвы на каникулы входят Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская область, Татарстан, Московская область, Ставропольский край, Ярославская, Владимирская, Нижегородская и Тульская области», – отметили аналитики.

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина до этого рассказала «Газете.Ru», что осенью 2025 года самыми популярными направлениями для отдыха среди россиян остаются Турция и Египет, недельный тур на двоих обойдется отдыхающим в 125-150 тыс. и 120-130 тыс. рублей соответственно.

Ранее эксперт объяснила, как уйти в отпуск осенью и не потерять в деньгах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами