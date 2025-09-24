В одном из российских аэропортов ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Оренбурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснил Кореняко.

Он также сообщал, что в аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

До этого аналогичные меры вводили в аэропорту Волгограда. Позже власти приостановили работу воздушной гавани Самары.

23 сентября представители столичных аэропортов сообщили, что в Москве свыше 200 рейсов отменили или задержали на фоне атаки украинских беспилотников.

Так, утром 23 сентября в Шереметьево на вылет и прилет задержан 71 рейс, 96 — отменено. В аэропорту Домодедово перенесли четыре рейса и два отменили. Во Внуково задержано 40 рейсов, пять перенаправлено в аэропорты других регионов России. В подмосковном аэропорту Жуковский один рейс задержали и три отменили.

