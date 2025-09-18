На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет с пассажирами полчаса кружил над аэропортом из-за уснувшего диспетчера

Shutterstock

Во Франции самолет авиакомпании Air Corsica, следовавший рейсом из Парижа в Аяччо, был вынужден около получаса кружить над аэропортом назначения, потому что авиадиспетчер уснул на своем посту, пишет Daily Mail.

Инцидент подтвердили в Управлении гражданской авиации Франции. Рейс из аэропорта Орли прибыл в Аяччо с опозданием почти на час, и диспетчер, ожидавший самолет в одиночку, задремал во время смены. В результате он не включил подсветку единственной взлетно-посадочной полосы длиной 2400 метров.

Пилоты, не получившие указаний, были вынуждены кружить в воздухе. На случай, если ситуация не разрешится, экипаж даже подготовил план запасной посадки в Бастии — городе на другом конце острова.

Попытки связаться с диспетчером по радиосвязи оказались безуспешными. Тогда пожарная команда аэропорта подключила полицию. Сотрудники поднялись на вышку и разбудили уснувшего сотрудника.

«За десятилетия работы я никогда не сталкивался с подобным. Мы сделали небольшой кружок над Корсикой. Паники на борту не было: все сохраняли спокойствие и даже отнеслись к ситуации с юмором», — прокомментировал ситуацию капитан.

Авиационные власти назвали произошедшее «необычной ситуацией» и начали внутреннее расследование.

Ранее единственный выживший при крушении Boeing в Индии может не вернуться домой из-за страха полетов.

