В аэропортах Москвы задержали и отменили более 200 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили около 200 рейсов на фоне атак БПЛА

Свыше 200 рейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили ТАСС представители столичных аэропортов.

Так утром 23 сентября в аэропорту Шереметьеве на вылет и прилет задержан 71 рейс, 96 — отменено. В Домодедове перенесено 4 рейса и 2 отменено. Во Внукове задержано 40 рейсов, 5 перенаправлено в аэропорты других регионов России.

В подмосковном аэропорту Жуковский 1 рейс задержан, 3 отменено.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в течение суток российские средства противовоздушной обороны сбили на подлете к городу 44 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные принимают эффективные меры для купирования угроз со стороны ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за сутки российские военные сбили более 430 дронов ВСУ.