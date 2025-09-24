В двух аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты

В аэропортах Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Сочи, Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации.

До этого аналогичные меры ввели в аэропорту Волгограда. Позже власти приостановили работу воздушной гавани Самары.

23 сентября представители столичных аэропортов сообщили, что в Москве свыше 200 рейсов отменили или задержали на фоне атаки украинских беспилотников.

Так, утром 23 сентября в Шереметьево на вылет и прилет задержан 71 рейс, 96 — отменено. В аэропорту Домодедово перенесли четыре рейса и два отменили. Во Внуково задержано 40 рейсов, пять перенаправлено в аэропорты других регионов России. В подмосковном аэропорту Жуковский один рейс задержали и три отменили.

Ранее самолет с пассажирами полчаса кружил над аэропортом из-за уснувшего диспетчера.