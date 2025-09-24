На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Кирилл Брага/РИА Новости

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

Кореняко подчеркнул, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

23 сентября представители столичных аэропортов сообщили, что в аэропортах Москвы свыше 200 рейсов отменили или задержали на фоне атаки украинских беспилотников.

Так, утром 23 сентября в Шереметьево на вылет и прилет задержан 71 рейс, 96 — отменено. В аэропорту Домодедово перенесли четыре рейса и два отменили. Во Внуково задержано 40 рейсов, пять перенаправлено в аэропорты других регионов России. В подмосковном аэропорту Жуковский один рейс задержали и три отменили.

Ранее в Москве самолет пролетел над крышами домов на экстремально малой высоте.

