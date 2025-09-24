Налоговая инспекция заблокировала счета компаньона судьи Момотова

Налоговая служба заблокировала счета компаньона председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Об этом, ссылаясь на материалы «БИР-Аналитик», сообщает РИА Новости.

Речь идет о владельце сети отелей Marton Андрее Марченко. 23 сентября налоговые органы вынесли постановления о блокировке операций по пяти банковским счетам Марченко ввиду принятия решения о взыскании задолженности.

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млрд рублей. Иск об этом направлен в Останкинский суд Москвы.

По данным прокуратуры, Момотов нарушает запрет на коммерческую деятельность, так как фактически является совладельцем гостиничной сети Marton, которую он создал с «краснодарским представителем криминалитета» Андреем Марченко. Активы Момотова в рамках этой сети есть в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях.

В свою очередь, Момотов заявил, что его оклеветали, и он даст пояснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска.

Ранее Генпрокуратура призвала запретить Момотову выезжать за рубеж.