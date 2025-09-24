На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Налоговая инспекция заблокировала счета компаньона судьи Момотова

РИА Новости: счета компаньона судьи Момотова заблокированы
true
true
true
close
Unsplash

Налоговая служба заблокировала счета компаньона председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. Об этом, ссылаясь на материалы «БИР-Аналитик», сообщает РИА Новости.

Речь идет о владельце сети отелей Marton Андрее Марченко. 23 сентября налоговые органы вынесли постановления о блокировке операций по пяти банковским счетам Марченко ввиду принятия решения о взыскании задолженности.

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млрд рублей. Иск об этом направлен в Останкинский суд Москвы.

По данным прокуратуры, Момотов нарушает запрет на коммерческую деятельность, так как фактически является совладельцем гостиничной сети Marton, которую он создал с «краснодарским представителем криминалитета» Андреем Марченко. Активы Момотова в рамках этой сети есть в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях.

В свою очередь, Момотов заявил, что его оклеветали, и он даст пояснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска.

Ранее Генпрокуратура призвала запретить Момотову выезжать за рубеж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами