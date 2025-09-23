На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генпрокуратура призвала запретить Момотову выезжать за рубеж

Генпрокуратура призвала запретить главе Совета судей Момотову покидать РФ
Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала запретить председателю Совета судей Виктору Момотову покидать страну в связи с поданным к нему иском. Об этом сообщил ТАСС источник.

По его словам, в качестве обеспечительных мер надзорное ведомство также попросило наложить арест на все недвижимое и движимое имущество Момотова и его подельников, а также на счета и иные ценности.

23 стало известно, что Генпрокуратура направила в Останкинский районный суд Москвы иск против Момотова с просьбой изъять почти 100 объектов недвижимости, зарегистрированных на третьих лиц.

По информации СМИ, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство. Кроме того, он якобы вел на территории нескольких российских регионов незаконную предпринимательскую и мог сотрудничать с представителями криминальных структур. В частности, с организованной преступной группировкой «Покровские».

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил о недопустимости безнаказанности для судей.

