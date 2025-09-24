На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ряд чиновников на Камчатке подозревают во взяточничестве и превышении полномочий

СК: пятерых чиновников на Камчатке подозревают во взяточничестве
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении организованной преступной группы чиновников Камчатского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК по региону.

В ведомстве отметили, что в 2022 и 2023 годах один из подозреваемых, являясь сотрудником контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения, совместно с должностным лицом администрации поселения создали схему по незаконному отчуждению земель муниципалитета. Для осуществления задуманного они привлекли еще трех сотрудников администрации.

В составе ОПГ они за взятки организовали незаконное отчуждение не менее 29 земельных участков, находившихся в собственности района, а также предоставили в аренду не менее 25 участков, чтобы в дальнейшем продать их по заниженной стоимости.

В СК рассказали, что своими действиями чиновники нанесли ущерб бюджету РФ на сумму более 70 млн. Рублей.

Источники агентства рассказали, что речь идет о первом заместителе мэра Петропавловска-Камчатского Владиславе Масло, врио главы администрации Елизово Антоне Прочко и Владимире Кекухе, ранее возглавлявшем контрольно-счетную палату Елизово.

16 сентября сообщалось, что суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии в Нижегородской области к 12,5 года лишения свободы за взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.

Ранее в РФ осудили бывших менеджеров предприятия ОПК за взяточничество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами