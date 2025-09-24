Ряд чиновников на Камчатке подозревают во взяточничестве и превышении полномочий

Следователи Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении организованной преступной группы чиновников Камчатского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК по региону.

В ведомстве отметили, что в 2022 и 2023 годах один из подозреваемых, являясь сотрудником контрольно-счетной палаты Елизовского городского поселения, совместно с должностным лицом администрации поселения создали схему по незаконному отчуждению земель муниципалитета. Для осуществления задуманного они привлекли еще трех сотрудников администрации.

В составе ОПГ они за взятки организовали незаконное отчуждение не менее 29 земельных участков, находившихся в собственности района, а также предоставили в аренду не менее 25 участков, чтобы в дальнейшем продать их по заниженной стоимости.

В СК рассказали, что своими действиями чиновники нанесли ущерб бюджету РФ на сумму более 70 млн. Рублей.

Источники агентства рассказали, что речь идет о первом заместителе мэра Петропавловска-Камчатского Владиславе Масло, врио главы администрации Елизово Антоне Прочко и Владимире Кекухе, ранее возглавлявшем контрольно-счетную палату Елизово.

