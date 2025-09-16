В Нижнем Новгороде экс-начальника колонии осудили на 12,5 года лишения свободы за взятки

Суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии в Нижегородской области к 12,5 года лишения свободы за взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, обвиняемый в 2013 году получил от осужденного взятку в размере 200 тысяч рублей. Взамен экс-начальник колонии отпустил его в другой регион. Также в период с 2018 по 2019 годы подсудимый получил в качестве взятки ювелирный браслет стоимостью 40 тысяч рублей за предоставление послабления режима отбывания наказания, отметили в ведомстве.

В СК добавили, что в 2022 году бывший начальник колонии похитил деньги страховой, которая предоставила ему более 290 тысяч рублей за полученные им увечья в результате якобы падения с лестницы, тогда как в реальности он получил травму после драки. При этом в 2023 году мужчина подписал документы об условно досрочном освобождении осужденного, который имел ряд нарушений содержания в колонии.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 2,2 млн рублей, с лишением права занимать должности в системе органов исполнительной власти РФ на срок 4 года с лишением специального звания полковник внутренней службы», — говорится в сообщении.

В июне Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю министра спорта региона Светлане Гадаровой. По данным следствия, в 2023 году она получила 150 тысяч рублей от представителя коммерческой организации, оказывавшей услуги по проведению спортивных мероприятий.

