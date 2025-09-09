На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ осудили бывших менеджеров предприятия ОПК за взяточничество

Depositphotos

Суд в Нижнем Новгороде признал четверых бывших менеджеров предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) виновными во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Из заявления следует, что фигурантов в зависимости от степени участия в содеянном признали виновными в получении взятки в значительном, крупном или особо крупном размерах. На этом фоне двоих из них приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, подсудимых обязали выплатить штраф в размере от 1 до 1,5 млн рублей.

«Еще двое приговорены к 3,5 и пяти годам лишения свободы условно», — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, в период с 2018 по 2024 годы фигуранты получили от руководителей коммерческих организаций взятки на общую сумму более 7 млн рублей. За это менеджеры должны были способствовать заключению контрактов на поставку материально-технических ценностей для предприятия ОПК.

Оперативные сотрудники Управления Федеральной службы безопасности РФ по Нижегородской области выявили противоправные действия подсудимых и задержали их.

Ранее против врио начальника 199-го военного представительства Минобороны РФ возбудили уголовное дело.

