Суд оставил без изменений заочный приговор украинке за нападение на посольство РФ в Киеве

Суд признал законным семилетний заочный приговор украинской гражданке Ирме Крат, которая в 2016 году пыталась поджечь российское посольство в Киеве. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

В документах апелляционного суда говорится, что приговор Крат оставлен без изменения и теперь вступил в законную силу.

В январе Московский городской суд заочно приговорил Крат к семи годам колонии. Женщину признали виновной в нападении на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенном в целях осложнения международных отношений.

По данным суда, 10 марта 2016 года Крат вместе с двумя соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подожгла фитили на коктейлях Молотова. После сообщники бросили четыре коктейля в здание российского диппредставительства.

Упавшие на территорию посольства зажигательные устройства от удара воспламенились.

Дело в отношении Крат рассматривалось судом в ее отсутствие. Украинка была объявлена в международный розыск. В отношении нее заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что бросившему коктейли Молотова в посольство РФ в Литве вынесли приговор.