Мужчину, пытавшегося поджечь посольство России в Вильнюсе, осудили на полгода

Суд в Вильнюсе вынес приговор мужчине, который в апреле бросал в здание российского посольства в Литве бутылки с зажигательной смесью. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд назначил... наказание в виде полугода лишения свободы, ему также придется возместить ущерб не менее €6 тысяч посольству РФ», — говорится в сообщении агентства ELTA.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину.

8 апреля представитель департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что неизвестный две ночи подряд бросал бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Вильнюсе.

По подозрению в причастности к случившемуся полиция задержала жителя Литвы 1974 года рождения, который до этого уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Из людей никто не пострадал, на стене здания посольства остались следы огня и дыма.

Ранее в МИД объяснили, почему РФ не станет закрывать посольства в Прибалтике.