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Суд вынес приговор по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году

Суд Москвы заочно приговорил напавшую на посольство РФ в Киеве Крат к 7 годам
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Пресс-служба МВД Украины

Московский городской суд заочно приговорил к семи годам колонии 40-летнюю украинку Ирму Крат, которая в 2016 году напала на посольство России в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Женщина признана виновной по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).
 
По данным суда, 10 марта 2016 года Крат вместе с двумя приятелями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, подожгла фитили на коктейлях Молотова. После сообщники бросили четыре коктейля в здание диппредставительства.

Упавшие на территорию посольства зажигательные устройства от удара воспламенились.

Дело в отношении Крат рассматривалось судом в ее отсутствии. Украинка объявлена в международный розыск и находится за пределами России. В отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил Ирмы Крат к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее мужчину, пытавшегося поджечь посольство России в Вильнюсе, осудили на полгода.

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