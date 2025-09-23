На общественном пляже Анапы засняли отдыхающих без купальников, отказавшихся одеваться

В Анапе полиция ищет компанию, отдыхавшую на пляже без одежды

В Краснодарском крае на общественном пляже заметили компанию отдыхающих без одежды. Об этом сообщает «ЧП Анапа».

Инцидент произошел на территории Большого Утриша. На кадрах, снятых одним из посетителей, заметна компания людей, среди которых есть женщина без одежды.

Автор ролика делает отдыхающим замечание и призывает одеться, так как они находятся на общественном пляже. В ответ женщина бросает в него камень. На других роликах видны другие голые отдыхающие.

Как рассказали очевидцы, один из мужчин также гулял без одежды, но после замечаний оделся.

После публикаций в соцсетях на ситуацию обратили внимание сотрудники МВД. Отдыхающих ищут.

«По данному факту материал зарегистрирован в Отделе МВД России по городу Анапе. Проводится проверка», – сообщается в публикации.

До этого на одном из пляжей Сочи заметили компанию из 12 человек без купальников. Мужчины и женщины сначала поприветствовали проходящий мимо поезд, затем отправились купаться.

Ранее в Сочи на видео сняли, как мужчина в трусах прокатился на капоте.