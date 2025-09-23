На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На общественном пляже Анапы засняли отдыхающих без купальников, отказавшихся одеваться

В Анапе полиция ищет компанию, отдыхавшую на пляже без одежды
true
true
true

В Краснодарском крае на общественном пляже заметили компанию отдыхающих без одежды. Об этом сообщает «ЧП Анапа».

Инцидент произошел на территории Большого Утриша. На кадрах, снятых одним из посетителей, заметна компания людей, среди которых есть женщина без одежды.

Автор ролика делает отдыхающим замечание и призывает одеться, так как они находятся на общественном пляже. В ответ женщина бросает в него камень. На других роликах видны другие голые отдыхающие.

Как рассказали очевидцы, один из мужчин также гулял без одежды, но после замечаний оделся.

После публикаций в соцсетях на ситуацию обратили внимание сотрудники МВД. Отдыхающих ищут.

«По данному факту материал зарегистрирован в Отделе МВД России по городу Анапе. Проводится проверка», – сообщается в публикации.

До этого на одном из пляжей Сочи заметили компанию из 12 человек без купальников. Мужчины и женщины сначала поприветствовали проходящий мимо поезд, затем отправились купаться.

Ранее в Сочи на видео сняли, как мужчина в трусах прокатился на капоте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами