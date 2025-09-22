На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полуголый сочинец прокатился на капоте авто и попал на видео

В Сочи на видео сняли, как мужчина в трусах прокатился на капоте
В Сочи мужчина в трусах проехал на капоте автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП Сочи».

«Рано утром 20 сентября на улицах курорта заметили автомобиль, на капоте которого ехал почти полностью обнаженный мужчина. Несколько видеороликов с этим необычным «перформансом» прислали очевидцы», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, тот же автомобиль с человеком на капоте ездил на Курортном проспекте рядом с памятником Архангелу Михаилу.

До этого сообщалось, что во Владивостоке голый мужчина бегал по проезжей части. По информации Telegram-канала «Новости Владивостока и Приморья», инцидент произошел ночью на Луговой улице. На опубликованных в сети кадрах видно, как полностью голый мужчина идет по проезжей части, при этом рядом с нарушителем находятся люди. Также сообщается, что приморец пытался проникнуть в чужой автомобиль.

Кроме того, во Владивостоке женщина показала грудь сотрудникам ДПС.

Ранее самарец показал гаишникам голые ноги, и это попало на видео.

