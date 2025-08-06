В Сочи 12 человек устроили голый заплыв на пляже и привлекли внимание полиции

В Сочи 12 человек задержали за голый заплыв на пляже

В Краснодарском крае на пляже заметили более десяти человек, которые решили устроить заплыв без одежды. Об этом сообщает «ЧП Сочи».

Компанию засняли в Сочи. На кадрах с места заметно, как большое количество людей входит в воду. По словам очевидцев, поведение этой группы людей напоминало поведение сектантов. Голые мужчины и женщины поприветствовали проходящий мимо поезд, и, взявшись за руки, отправились купаться.

«Некоторые свидетели предположили, что группа могла находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», – сообщается в публикации.

После того, как информация об инциденте попала в соцсети, ситуацией заинтересовались в полиции. Сотрудники ведомства быстро установили участников заплыва и задержали.

«Теперь любители обнажаться находятся в отделе полиции», – рассказали в МВД.

Всего в отделе оказались 12 человек, среди которых только один местный житель. На всех задержанных составят административные материалы.

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