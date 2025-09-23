Судья ВС РФ Момотов сменил фамилию своей матери и переоформил на нее имущество

Судья Верховного суда РФ Виктор Момотов (на фото) оформил полученные незаконным путем средства на 90-летнюю мать, до этого обеспечив ей смену фамилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Момотов сменил фамилию своей матери с Момотовой на Ларьянову <...> Под видом дарения 01.02.2010 номинально переоформил на ней 1/2 доли здания отеля «Мартон Пашковский», — говорится в исковом заявлении.

По данным источника, позже на мать Момотова оформили земельный участок и два нежилых здания в Ростове-на-Дону. После этого на участке построили 10-этажную гостиницу «Мартона Седова».

Незадолго до этого Генпрокуратура РФ направила в суд иск против Момотова. Надзорное ведомство потребовало изъять почти 100 объектов недвижимости судьи, зарегистрированных на третьих лиц.

По информации журналистов, мужчина нарушал антикоррупционное законодательство. Помимо этого, ГП попросила обратить в доход государства 95 коррупционных объектов и наложить на них обеспечительный арест.

Ранее СМИ сообщили о связи главы Совета судей Момотова с криминалом.