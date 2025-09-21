В Курской области бывший депутат признался в коррупции

ТАСС: экс-депутат Васильев признался во взятке и присвоении миллионов из бюджета

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, который проходит обвиняемым по делу о растрате бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений, признался в передаче крупной взятки бывшему заместителю губернатора региона Алексею Дедову. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источников, Васильев во время следственных действий рассказал, что лично передал Дедову 8 млн рублей, а также признался в присвоении еще 5 миллионов. Средства, по его словам, он обналичивал «для зарплат рабочим», но часть денег шла на личные траты и выплаты региональным чиновникам.

Кроме того, Васильев в допросах уточнил, что встречался с Дедовым в начале 2023 года в администрации Курской области. Там чиновник заявил, что знает о контрактах компаний «СИЭМИ» и «КТК Сервис» и потребовал 10% от их стоимости. По словам Васильева, Дедов ссылался на экс-губернатора Алексея Смирнова, утверждая, что без этих «отчислений» могут возникнуть проблемы с оформлением документов.

Следствие располагает сведениями, что деньги передавали наличными в три этапа: сначала 2 миллиона рублей, затем дважды по 3 миллиона.

До этого, как отмечали источники, Васильев обращался к Дедову за посредничеством в заключении контрактов, так как у него был конфликт с тогдашним гендиректором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным. Однако наладить отношения через Дедова не удалось.

Позднее, по версии следствия, директор компании «КТК-Сервис» Андрей Воловиков сообщил Васильеву, что его фирма все же вошла в число подрядчиков благодаря рекомендациям руководителя регионального фонда капремонта Артура Иванова, у которого были рабочие контакты с заместителем Лукина Дмитрием Спиридоновым.

Дедова и Смирнова обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По решению Мещанского суда, экс-губернатор останется в СИЗО до 15 декабря, а его зам – до 16 декабря. По предварительным данным следствия, злоумышленники связаны с руководством АО «Корпорация развития Курской области». Оба бывших чиновника признали свою вину и пошли на сделку со следствием.

Ранее врио губернатора Хинштейн упразднил «Корпорацию развития Курской области».