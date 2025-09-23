На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший сотрудник Росимущества сбежал с заседания суда

Shutterstock

Бывший сотрудник Росимущества Борис Авакян совершил побег из здания Кронштадтского районного суда в Санкт-Петербурге, где ему должны были избрать меру пресечения. Об этом сообщает 47news.

По данным журналистов, 43-летний мужчина отпросился покурить, после чего скрылся в неизвестном направлении. В настоящее время он находится в розыске.

Отмечается, что Авакян проходит фигурантом уголовного дела о неуплате таможенных платежей. Его задержали 18 сентября, а в суд мужчину конвоировали сотрудники военной полиции. Он также находится в розыске в Армении по делу о легализации преступных доходов.

До этого в России заочно арестовали бывшего замруководителя города Химки в Московской области Николая Минаева по делу о получении особо крупной взятки. В августе защита Минаева заверила суд, что мужчина уехал из РФ в отпуск, а не из-за уголовного дела о взятках.

Ранее суд взыскал с бывшего мэра Иваново 3 млн рублей выписанных самому себе премий.

