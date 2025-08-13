Защита экс-замглавы Химок заявила, что он уехал в отпуск, а не сбежал от следствия

РИА: адвокат экс-замглавы Химок Минаева заявил, что его клиент уехал в отпуск

Защита бывшего замруководителя города Химки в Московской области Николая Минаева заверяла суд, что мужчина уехал из РФ в отпуск, а не из-за уголовного дела о взятках. Об этом сообщает РИА Новости.

«Свобода передвижения (Минаева) ограничена не была и, будучи в отпуске, он мог находиться на территории иного государства, что не свидетельствует о его намерении скрыться от органа следствия», — говорится в судебных материалах, касающихся позиции адвоката.

Защита также заявила, что Минаев якобы не знал об уголовном преследовании и не получал соответствующих уведомлений.

Журналисты отмечают, что экс-замглавы Химок покинул Россию за день до возбуждения против него уголовного дела.

До этого суд заочно арестовал Минаева. Уточняется, что мера пресечения вступит в силу с момента задержания его на территории РФ или экстрадиции. Экс-чиновнику заочно предъявили обвинение в получении особо крупной взятки, его объявили в международный розыск.

По данным SHOT, перед отъездом Минаев уволился из администрации. До официального ухода он около двух недель не появлялся на работе без объяснения причин.

Ранее начальнику автобронетанковой службы ЦВО вынесли приговор за взятку в 10 млн рублей.