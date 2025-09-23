Бывший мэр Иванова незаконно выписал себе премий на три миллиона рублей

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд взыскал с бывшего мэра Иванова 3 млн рублей выписанных самому себе премий
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Бывший глава Иванова Владимир Шарыпов незаконно получил премиальные на сумму более 3 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ивановской области в Telegram-канале.

В ходе расследования стало известно, что в период с 2016 по 2024 годы Шарыпов самостоятельно принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат.

В пресс-службе добавили, что прокурор обратился в суд с требованиями взыскать присвоенные средства с бывшего главы областного центра в пользу муниципального образования.

Суд удовлетворил требования прокурора и решение вступило в законную силу.

В начале февраля Шарыпова заподозрили в незаконном обогащении на несколько миллионов рублей.

Факт правонарушения со стороны экс-чиновника был установлен во время проверки исполнения законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. Во время дальнейшего разбирательства правоохранители планируют установить причины и условия, приведшие к совершению правонарушения должностным лицом.

Ранее мэру города Владимира предъявили обвинения в крупной взятке.

