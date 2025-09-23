Собянин рассказал, когда в Москве начнут включать отопление

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин: отопление в Москве начнут включать уже 24 сентября
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Отопление в Москве начнут включать в среду, 24 сентября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но, вместе с тем, температура воздуха начинает снижаться. В этой связи уже завтра мы приступаем к включению отопления», — написал глава города.

Собянин добавил, что в первую очередь отопление будут включать в социальных объектах: детских садах, школах, больницах. По окончании работ тепло начнут подавать в жилые дома, уточнил мэр. Глава города отметил, что всего к новому отопительному сезону подготовили более 74 тысячи объектов.

20 сентября глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил о необходимости пересмотра правил запуска отопления. Депутат подчеркнул, что властям нужно оперативнее реагировать на температурные колебания и согласовывать ремонтные работы с метеопрогнозами.

По его словам, действующий механизм регулирования отопительного сезона не учитывает быстрые изменения климата. Он отметил, что санитарные нормы устанавливают четкий температурный порог, но практика показывает, что эти рамки не всегда актуальны.

Ранее эксперт оценил идею депутатов ввести новую систему отопительного сезона.

