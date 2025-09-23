Собянин рассказал, когда в Москве начнут включать отопление

Отопление в Москве начнут включать в среду, 24 сентября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но, вместе с тем, температура воздуха начинает снижаться. В этой связи уже завтра мы приступаем к включению отопления», — написал глава города.

Собянин добавил, что в первую очередь отопление будут включать в социальных объектах: детских садах, школах, больницах. По окончании работ тепло начнут подавать в жилые дома, уточнил мэр. Глава города отметил, что всего к новому отопительному сезону подготовили более 74 тысячи объектов.

20 сентября глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил о необходимости пересмотра правил запуска отопления. Депутат подчеркнул, что властям нужно оперативнее реагировать на температурные колебания и согласовывать ремонтные работы с метеопрогнозами.

По его словам, действующий механизм регулирования отопительного сезона не учитывает быстрые изменения климата. Он отметил, что санитарные нормы устанавливают четкий температурный порог, но практика показывает, что эти рамки не всегда актуальны.

