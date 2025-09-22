На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт оценил идею депутатов ввести новую систему отопительного сезона

Юрист Крохин: разделить отопление по старым и новым домам не получится
Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме предложили отказаться от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому регулированию, подавая тепло сначала в старые дома, а затем – в новые. Авторы инициативы объяснили свою идею тем, что старый жилфонд более склонен к теплопотерям. Однако реализовать это на практике не получится, так как разделить подачу ресурсов по старому и новому жилфонду невозможно, заявил 360.ru юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

«Централизованное отопление невозможно разделить в домах по старому и новому жилому фонду. Тепловой пункт один, отопление в микрорайонах включается одновременно, менять скорость подключения невозможно», — пояснил специалист.

Он напомнил, что процесс подачи отопления сам по себе достаточно сложный, происходит не сразу, а в несколько этапов. Систему создавали изначально под другие техусловия, а с учетом постоянного строительства новых домов, в том числе – высоток, требуются дополнительные усилия, большее давление, чем для обычных пятиэтажек, отметил Крохин.

По мнению юриста, реализовать идею разделения отопительной системы на старый и новый жилфонд можно будет в будущем. Это возможно, в частности, при отказе от централизованной системы отопления – например, сегодня во многих европейских странах тепловые пункты обеспечивают ресурсами несколько домов, а не целые районы , а где-то для обогрева применяют электричество.

«Вот такой подход может привести к тому, что отопление может не зависеть от централизованных тепловых пунктов. Но для этого нужно создать условия. Все, что сдерживает развитие инвестиций в ЖКХ — отсутствие средств. Значит, нужно находить другие решения», — заключил специалист.

Напомним, с инициативой отказа от единовременного начала отопительного сезона и перейти к гибкому регулированию выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ Владимир Кошелев. Он предложил рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию и начинать отопительный сезон с старых и аварийных зданий с неутепленными фасадами. Весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже, подчеркнул Кошелев.

Ранее юрист оценил эффективность новых штрафов для ресурсных компаний.

