На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Олегу Митволю отказали в досрочном освобождении

Суд отказал экс-замглавы Росприроднадзора Митволю в УДО
true
true
true
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Суд отказал бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю в условно-досрочном освобождении. Об этом пишет издание «Известия».

Просьбу об УДО Митволь объяснил тем, что с тюремной заработной платой в 15 тыс. рублей он не сможет быстро погасить ущерб бюджету в 900 млн рублей, а это является частью его приговора. Кроме того, он заявил, что похищенных из бюджета средств у него никогда не было в руках. По словам Митволя, сейчас родственники помогают ему расплатиться с государством.

8 сентября ходатайство Митволя о помиловании было также отклонено.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. По данным суда, в качестве председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» он похитил из бюджета почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам.

Ранее сообщалось, кем Митволь работает в колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами