Олегу Митволю отказали в досрочном освобождении

Суд отказал бывшему заместителю главы Росприроднадзора Олегу Митволю в условно-досрочном освобождении. Об этом пишет издание «Известия».

Просьбу об УДО Митволь объяснил тем, что с тюремной заработной платой в 15 тыс. рублей он не сможет быстро погасить ущерб бюджету в 900 млн рублей, а это является частью его приговора. Кроме того, он заявил, что похищенных из бюджета средств у него никогда не было в руках. По словам Митволя, сейчас родственники помогают ему расплатиться с государством.

8 сентября ходатайство Митволя о помиловании было также отклонено.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. По данным суда, в качестве председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» он похитил из бюджета почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам.

