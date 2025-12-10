На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посла Украины вызвали в МИД Израиля

Ynet: посла Украины вызвали в МИД Израиля из-за критики слов Нетаньяху о Путине
Министерство иностранных дел Израиля вызвал посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнийчука. Это произошло после того, как он подверг критике высказывания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает портал Ynet.

По его информации, заместитель генерального директора МИД Израиля Юваль Фокс заявил украинскому дипломату, что его слова «совершенно неприемлемы» и «нарушают дипломатический протокол».

8 декабря Нетаньяху заявил в Кнессете (израильский парламент), что регулярно общается с Путиным. Он отметил, что это общение «на протяжении десятилетий служит жизненно важным интересам» Израиля.

15 ноября президент России провел телефонный разговор с Нетаньяху. В ходе беседы они обстоятельно обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Речь шла в том числе о ситуации в секторе Газа в связи с реализацией соглашения о прекращении огня в регионе. Политики также обсудили ядерную программу Ирана и содействие стабилизации в Сирии.

Ранее сообщалось, что Израиль может выслать тысячи беженцев с Украины.

