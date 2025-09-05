Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь работает в колонии завхозом клуба

РИА: осужденный за хищения Митволь работает завхозом в клубе при колонии

Бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный к 4,5 года за хищения при строительстве метро в Красноярске, работает в колонии завхозом клуба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Трудоустроен заведующим хозяйством клуба ИК-6, где работает по настоящее время», — говорится в документе.

Согласно материалам дела, Митволь не допускал нарушений установленного порядка отбывания наказания.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. Председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» обвинялся в хищении почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена. До этого он занимал должность замглавы Росприроднадзора. Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплате 952 млн рублей по гражданским искам.

Ранее суд вынес приговор сестре реставратора за хищения при реконструкции башен Кремля.