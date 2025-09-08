На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшему замглавы Росприроднадзора отказали в помиловании

ТАСС: экс-замглавы Росприроднадзора Митволю отказали в помиловании
Максим Блинов/РИА «Новости»

Ходатайство о помиловании бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя было отклонено. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов.

По информации защитника, уведомление об отказе в помиловании поступило через Главное управление ФСИН. До окончания срока отбывания наказания Митволю осталось менее 9 месяцев.

«Со слов Олега Митволя, об отказе администрации президента в помиловании его уведомили через ГУ ФСИН», — сказал адвокат.

5 сентября Митволь попросил о помиловании. Согласно документу, защита предоставила ответ комиссии по вопросам помилования. В нем указывается, что ходатайство Митволя было рассмотрено и принято решение внести президенту РФ Владимиру Путину предложение о «применении акта помилования в отношении осужденного».

5 сентября Верховный суд РФ отказал Митволю в рассмотрении жалобы на пересмотр приговора и оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Кроме того, экс-замглавы Росприроднадзора повторно отказали в замене неотбытого срока на более мягкое наказание в виде штрафа, ограничения свободы или исправительных работ.

В сентябре 2023 года Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор Митволю. Председатель совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» обвинялся в хищении почти 1 млрд рублей при проектировании метрополитена.

Бывший чиновник вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 4 года 6 месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве и выплату 952 млн рублей по гражданским искам.

Ранее сообщалось, что Митволь работает в колонии завхозом клуба.

