США и Швейцария заключили сделку о снижении пошлин задним числом

Сделка по снижению пошлин США для Швейцарии до 15% вступит в силу задним числом

Сделка между США и Швейцарией по снижению американских пошлин с 39% до 15% вступит в силу задним числом. Об этом сообщили на сайте швейцарского правительства.

«США вводят потолок таможенных пошлин в размере 15% на импорт из Швейцарии. Это правило применяется задним числом с 14 ноября 2025 года. Взамен Швейцария снизит импортные пошлины на некоторые виды рыбы и сельскохозяйственной продукции из США», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что основанием для подобного решения стало совместное заявление Швейцарии, Лихтенштейна и США, опубликованное 14 ноября.

17 ноября портал Axios сообщил, что швейцарские бизнесмены задобрили президента США Дональда Трампа дорогими подарками, чтобы добиться снижения импортных пошлин. Как пишет издание, американский лидер «обожает подобные угощения», и об этом уже знают все страны и компании, которые ищут расположения главы Белого дома.

