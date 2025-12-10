На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США и Швейцария заключили сделку о снижении пошлин задним числом

Сделка по снижению пошлин США для Швейцарии до 15% вступит в силу задним числом
close
Global Look Press

Сделка между США и Швейцарией по снижению американских пошлин с 39% до 15% вступит в силу задним числом. Об этом сообщили на сайте швейцарского правительства.

«США вводят потолок таможенных пошлин в размере 15% на импорт из Швейцарии. Это правило применяется задним числом с 14 ноября 2025 года. Взамен Швейцария снизит импортные пошлины на некоторые виды рыбы и сельскохозяйственной продукции из США», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что основанием для подобного решения стало совместное заявление Швейцарии, Лихтенштейна и США, опубликованное 14 ноября.

17 ноября портал Axios сообщил, что швейцарские бизнесмены задобрили президента США Дональда Трампа дорогими подарками, чтобы добиться снижения импортных пошлин. Как пишет издание, американский лидер «обожает подобные угощения», и об этом уже знают все страны и компании, которые ищут расположения главы Белого дома.

Ранее стали известны условия снижения США пошлин для Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Молодые не поймут. Почему работодателям стали выгодны сотрудники 30-50+
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами