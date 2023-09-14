Митволю дали срок: экс-замглавы Росприроднадзора получил 4,5 года за мошенничество

Бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект САО Москвы Олег Митволь приговорен к 4,5 года колонии по делу о мошенничестве. Его признали виновным в хищении средств при строительстве метро в Красноярске. Суд постановил также взыскать с Митволя 952 млн рублей по гражданским искам. Его взяли под стражу. Митволь рассказал, что за время нахождения в СИЗО он четыре раза стал пострадавшим по уголовным делам, его обокрали, а на жену с ребенком совершили покушение на дороге.

В Красноярске Железнодорожный районный суд приговорил бывшего заместителя главы Росприроднадзора и председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя к четырем годам и шести месяцам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить наказание <…> с отбыванием в колонии общего режима», — заявил судья Иван Иванов.

Митволь признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор просил назначить бизнесмену наказание в виде четырех лет и девяти месяцев лишения свободы.

Кроме того, с осужденного было взыскано судом 952 млн рублей – по гражданским искам. Из них 741 млн рублей взыскали в пользу Федерального агентства железнодорожного транспорта, а 211 млн – в пользу транспортного управления Красноярского края. Суд также наложил арест на имущество Митволя – нежилое помещение, квартиру в Москве, два автомобиля и деньги.

Олега Митволя взяли под стражу прямо в зале суда. Адвокат подсудимого сообщил, что его защита с приговором не согласна и намерена его обжаловать «в части строгости и сурового наказания».

Сам Митволь в ходе судебного заседания сообщил, что за время нахождения в следственном изоляторе он четырежды стал потерпевшим по уголовным делам. У него не только украли все не арестованные деньги, но также пытались украсть его имущество. Кроме того, по его словам, неизвестные лица совершили покушение на его семью — пытались сбросить с дороги машину с его женой и ребенком.

«Есть действительно серьезные проблемы, связанные с семьей. Я пытался о них говорить, но в принципе они, по большому счету, государственное обвинение не интересовали. Могу действительно повторить еще раз, что у меня мать — 86 лет, лежачий инвалид второй группы, она больше года меня не видела. С учетом запрошенного срока я буду надеяться, что я ее увижу. Дочка 8 лет, я думаю, что меня дождется. Я еще раз повторяю, что у меня у жены серьезные проблемы со здоровьем вызваны той ситуацией, о которой мы сегодня говорили», — заявил Митволь в ходе последнего слова в суде.

Бывший префект САО Москвы был арестован в июле 2022 года по подозрению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метрополитена. Вскоре он был переведен под домашний арест. По уголовному делу арестовали и также отправили под домашний арест бывшего главу краевого транспортного управления и министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова.

Строить метро в городе начали осенью 1995 года, в 2013 году строительство законсервировали. В 2019 году из федерального бюджета краю выделили 950 млн рублей на корректировку проектной документации строительства метро, по краевой госпрограмме строительство первой ветки метро должно было закончиться в 2026 году.

Семья экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя считает решение суда несправедливым и планирует обжаловать его. Об этом «Газете.Ru» рассказала помощница бывшего чиновника Инга Шленская. Она также усомнилась, что решение суда изменится.

«Не ожидали, считаем несправедливым, будем обжаловать, но подозреваем, что ничего не изменится», — сказала она.

Кроме того, Коптевский районный суд Москвы зарегистрировал иск экс-супруги подсудимого Людмилы Митволь с требованием отменить решение о разводе. Карточка дела опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

В июле Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту вымогательства денег у председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя. Отмечается, что двое жителей обратились к Митволю «с заведомо ложным предложением оказать помощь в решении вопроса с правоохранительными органами и судом о вынесении в отношении последнего приговора с условным наказанием».

По информации представителя правоохранительных органов, женщина оформила от имени Митволя поддельную нотариальную доверенность о том, что она была уполномочена быть его представителем в банке в ОАЭ. В марте 2023 года она, находясь в Дубае, списала 5,5 млн дирхамов, в переводе на российские рубли сумма составила 136,1 млн рублей. По данным следствия, обвиняемая — бывший бухгалтер Митволя.

Вскоре суд арестовал подозреваемую в хищении 136 млн рублей у Митволя до 22 октября.