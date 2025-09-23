Пенсионерку, пытавшуюся взорвать авто с военными, внесли в перечень террористов

Жительница Запорожской области Лариса Гавриленко, осужденная за попытку подрыва машины Минобороны РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Гавриленко Лариса Владимировна, 11.05.1961 года рождения, город Запорожье Украинской ССР», — говорится в перечне.

10 июня Южный окружной военный суд признал 64-летнюю Гавриленко виновной в участии в террористическом сообществе, покушении на совершение теракта, госизмене и незаконном хранении взрывного устройства.

Установлено, что женщина вступила в террористическое сообщество, созданное Службой безопасности Украины, и по указанию куратора получила две самодельные бомбы и хранила их дома для совершения теракта.

В октябре 2023 года Гавриленко установила взрывные устройства под кабину грузовика из автоколонны Минобороны РФ. Однако свой преступный замысел она не смогла реализовать в полной мере, так как была задержана сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил Гавриленко к 16 годам лишения свободы, ограничению свободы сроком на 1 год и шесть месяцев и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

Ранее писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) внесли в перечень террористов.