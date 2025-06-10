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Суд вынес приговор женщине, установившей бомбу под кабину грузовика Минобороны РФ

Жительница Запорожской области получила 16 лет тюрьмы за попытку теракта
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Shutterstock

Южный окружной военный суд признал 64-летнюю жительницу Запорожской области Ларису Гавриленко виновной в участии в террористическом сообществе, покушении на совершение теракта, госизмене и незаконном хранении взрывного устройства. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Суд установил, что женщина вступила в террористическое сообщество, созданное Службой безопасности Украины (СБУ). По указанию куратора из СБУ она получила две самодельных бомбы и хранила их дома для совершения теракта.

В октябре 2023 года Гавриленко установила взрывные устройства под кабину грузовика из автоколонны министерства обороны РФ. Злоумышленница не успела совершить теракт, поскольку была задержана сотрудниками ФСБ.

Суд приговорил Гавриленко к 16 годам лишения свободы, ограничению свободы сроком на 1 год и шесть месяцев и штрафу в размере 600 тысяч рублей.

10 июня суд в Краснодарском крае отправил в СИЗО россиянина, которого подозревают в подготовке теракта в регионе. По данным спецслужб, мужчина 2003 года рождения вступил в сговор с СБУ, которая поручила ему устроить теракт в месте массового скопления людей. Предполагается, что преступник работал на Киев с февраля, поставляя украинским силовикам секретную информацию: он снимал местоположение баз Черноморского флота и российские военные корабли.

На допросе злоумышленник признался, что в СБУ поручили ему подорвать объект энергетической инфраструктуры города Новороссийска.

Ранее в Петербурге подростка обвинили в теракте за поджог авто полицейского.

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